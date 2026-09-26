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«Стыдно за первые два периода». Главный тренер «Барыса» Кравец — о 3:6 с «Нефтехимиком»

«Стыдно за первые два периода». Главный тренер «Барыса» Кравец — о 3:6 с «Нефтехимиком»
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал домашнее поражение от «Нефтехимика» (3:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 11:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 6
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Жафяров (Белозёров, Николишин) – 06:08 (5x5)     0:2 Селезнёв (Надворный, Соколов) – 23:55 (5x5)     0:3 Точилкин (Жафяров, Николишин) – 25:06 (5x5)     0:4 Петунин (Ерёменко, Бикмуллин) – 28:19 (5x4)     0:5 Соколов (Бикмуллин) – 38:22 (4x5)     1:5 Пилон (Приски, Томпсон) – 41:10 (5x4)     2:5 Симонов (Логвин, Саркенов) – 45:12 (5x5)     2:6 Тянулин (Хлыстов, Бикмуллин) – 46:39 (5x5)     3:6 Омирбеков (Бритиков, Кайыржан) – 50:42 (5x5)    

«Хочу поблагодарить болельщиков, опять очень много народа пришло. Комментарий по игре… Стыдно за первые два периода. За невнимательность, за несобранность. За неумные действия, неправильные действия на льду. Знали, как играет эта команда, использует контратаки. Но то, что мы хотели сделать, мы не сделали. Было очень много потерь, грубые ошибки. И то, что счёт был всего лишь 0:1, это заслуга нашего вратаря в первом периоде. Во втором периоде всё то же самое: невыполнение игрового задания, большинство, в котором мы торопимся и пытаемся быстрее что-то сделать, а надо выманивать соперника. Плохие два периода. В