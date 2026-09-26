«Стыдно за первые два периода». Главный тренер «Барыса» Кравец — о 3:6 с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал домашнее поражение от «Нефтехимика» (3:6).

«Хочу поблагодарить болельщиков, опять очень много народа пришло. Комментарий по игре… Стыдно за первые два периода. За невнимательность, за несобранность. За неумные действия, неправильные действия на льду. Знали, как играет эта команда, использует контратаки. Но то, что мы хотели сделать, мы не сделали. Было очень много потерь, грубые ошибки. И то, что счёт был всего лишь 0:1, это заслуга нашего вратаря в первом периоде. Во втором периоде всё то же самое: невыполнение игрового задания, большинство, в котором мы торопимся и пытаемся быстрее что-то сделать, а надо выманивать соперника. Плохие два периода. В