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Кучеров — третий в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии Sportsnet, Макдэвид — первый

Кучеров — третий в рейтинге лучших игроков НХЛ по версии Sportsnet, Макдэвид — первый
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Журналист Сонни Сачдева в статье на канадском сайте Sportsnet представил топ-10 лучших игроков НХЛ в преддверии нового сезона.

Лидером рейтинга стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Третье место в рейтинге занял российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Полностью топ-10 лучших игроков НХЛ по версии Sportsnet выглядит так:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз».
2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш».
3. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг».
4. Маклин Селебрини, «Сан-Хосе Шаркс».
5. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз».
6. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш».
7. Куинн Хьюз, «Миннесота Уайлд».
8. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз».
9. Джек Айкел, «Вегас Голден Найтс».
10. Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс».

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