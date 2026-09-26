«Колорадо» — главный претендент на Кубок Стэнли — 2027 по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил прогнозы на предстоящий сезон. 14 журналистов назвали главного претендента на Кубок Стэнли — 2027. Наибольшее количество голосов набрал «Колорадо Эвеланш».

Голоса распределились следующим образом:

1. «Колорадо» – шесть голосов.

2-4. «Каролина Харрикейнз» – два голоса.

2-4. «Флорида Пантерз» – два.

2-4. «Монреаль Канадиенс» – два.

5-6. «Вашингтон Кэпиталз» – один голос.

5-6. «Даллас Старз» – один.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2026/2027 стартует 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027-го. Плей-офф начнётся в апреле 2027 года и продлится до июня 2027-го. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Каролина».