Галимов не вышел в третьем периоде игры «Ак Барса» с «Металлургом» после силового приёма

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов не вышел на третий период матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Металлургом». Ранее хоккеист получил повреждение после столкновения у борта. Встреча проходит в эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». На момент написания новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 35-й минуте Галимову досталось по лицу после силового приёма Макара Хабарова. Игрок «Ак Барса» влетел лицом в бортик, после чего у хоккеиста даже пошла кровь в районе переносицы. Судьи отправились смотреть повтор на предмет наложения штрафа. Никакого наказания не последовало, а Галимов ушёл в раздевалку.