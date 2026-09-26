15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галимов не вышел в третьем периоде игры «Ак Барса» с «Металлургом» после силового приёма

Галимов не вышел в третьем периоде игры «Ак Барса» с «Металлургом» после силового приёма
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов не вышел на третий период матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Металлургом». Ранее хоккеист получил повреждение после столкновения у борта. Встреча проходит в эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». На момент написания новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Терехов, Яруллин) – 18:11 (5x5)     1:1 Минулин (Сиряцкий, Хабаров) – 45:32 (5x5)     2:1 Вовченко (Орехов, Тодд) – 48:49 (5x5)    

На 35-й минуте Галимову досталось по лицу после силового приёма Макара Хабарова. Игрок «Ак Барса» влетел лицом в бортик, после чего у хоккеиста даже пошла кровь в районе переносицы. Судьи отправились смотреть повтор на предмет наложения штрафа. Никакого наказания не последовало, а Галимов ушёл в раздевалку.