«Металлург» дома одержал волевую победу над «Ак Барсом»

Сегодня, 26 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 19-й минуте нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов забил первый гол. На 46-й минуте защитник «Металлурга» Артём Минулин сравнял счёт. На 49-й минуте форвард Даниил Вовченко вывел магнитогорцев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.