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Металлург — Ак Барс, результат матча 26 сентября 2026 года, счет 2:1, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Металлург» дома одержал волевую победу над «Ак Барсом»
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Сегодня, 26 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Терехов, Яруллин) – 18:11 (5x5)     1:1 Минулин (Сиряцкий, Хабаров) – 45:32 (5x5)     2:1 Вовченко (Орехов, Тодд) – 48:49 (5x5)    

На 19-й минуте нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов забил первый гол. На 46-й минуте защитник «Металлурга» Артём Минулин сравнял счёт. На 49-й минуте форвард Даниил Вовченко вывел магнитогорцев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.