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Форвард «Барыса» Морелли: еда в России и Казахстане лучше, чем в Америке

Форвард «Барыса» Морелли: еда в России и Казахстане лучше, чем в Америке
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Американский нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли оценил качество еды в России и Казахстане и отметил, что она лучше, чем в Америке.

– В ресторанах успели попробовать национальную кухню Казахстана, России?
– Да, мне очень нравится. Пожалуй, больше всего мне понравился эчпочмак. Обожаю ягодный морс. И десерт «Наполеон» мне нравится – очень вкусно.

Вообще, мне очень нравится еда в Казахстане и России. Пожалуй, она даже лучше, чем в Америке. Многие ребята из команды со мной согласны: еда отличная, да и отношение к нам прекрасное. Нас хорошо кормят… Да и с поездками всё неплохо. И ещё мне очень нравится каша. Она вкуснее здесь, чем в Америке.

– Что самого необычного для себя попробовали?
– В Казахстане я попробовал конину. Необычно. Мне сказали, что это национальное блюдо, поэтому я решил попробовать. В Америке в некоторых северных штатах едят оленину. Я пробовал оленину в Штатах, а вот конину до поездки в Казахстан никогда не ел (улыбается), – приводит слова Морелли сайт КХЛ.

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