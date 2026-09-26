«Получили удовольствие от хоккея». Игрок «Нефтехимика» Бикмуллин — о победе над «Барысом»

Нападающий «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин прокомментировал победу над «Барысом» (6:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027. Форвард оформил ассистентский хет-трик в этой встрече.

— У тебя сегодня ассистентский хет-трик, как оцениваешь свою игру и игру команды?

— Не люблю оценивать свою игру. Команда сыграла хорошо, выполнили задание, которое поставил перед нами тренерский штаб. Забили много голов, создали хорошие комбинации и получили удовольствие от хоккея.

— В концовке немного волнительно было?

— Да, «Барыс» забросил одну, побежал вперёд, заставлял ошибаться, но наш вратарь сыграл з