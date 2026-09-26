«Целиком и полностью признаю свою вину». Разин извинился за свои резкие высказывания

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин принёс извинения за свои резкие высказывания на пресс-конференциях. Ранее руководство магнитогорского клуба применило дисциплинарное взыскание к специалисту.

«На днях я получил строгое предупреждение. Извинюсь перед всеми. Целиком и полностью признаю свою вину. Естественно, я не должен себя так вести — должен сдерживать эмоции.

Я себя сейчас чувствую как в эпизоде в мультике «Маугли», когда стая волков бежит за косулей. И у них вожак Акела, и знаменитая фраза: «Акела промахнулся». А он промахнулся из-за чего? Из-за того, что там перед ним прыгнул тигр Шерхан. И шакал там кричит: «Акела промахнулся! Акела промахнулся!» И все волки: «Акела промахнулся! Акела промахнулся!»

Конечно, никто сейчас не вспомнит, что я почти 10 минут отвечал на один и тот же вопрос. Но ещё раз говорю: Акела промахнулся, слов, как говорится, из песни не выкинешь, жизнь продолжается», — сказал Разин во время пресс-конференции.