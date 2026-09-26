Дочь Пыленкова провела символическое вбрасывание в матче «Динамо» с «Салаватом»

Четырёхлетняя дочь защитника московского «Динамо» Даниила Пыленкова Даниэла поздравила своего отца с днём рождения, произведя символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит в эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». На момент написания новости 2:1 в пользу гостей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Континентальной хоккейной лиги.

Сегодня, 26 сентября, Пыленкову исполнилось 26 лет. В текущем сезоне он провёл девять матчей, в которы