15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дочь Пыленкова провела символическое вбрасывание в матче «Динамо» с «Салаватом»

Дочь Пыленкова провела символическое вбрасывание в матче «Динамо» с «Салаватом»
Комментарии

Четырёхлетняя дочь защитника московского «Динамо» Даниила Пыленкова Даниэла поздравила своего отца с днём рождения, произведя символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит в эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». На момент написания новости 2:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Жаровский, Щербаков) – 12:14 (5x5)     0:2 Варлов (Ефремов) – 22:22 (5x5)     1:2 Бондарь (Меликов, Пыленков) – 22:44 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в телеграм-канале Континентальной хоккейной лиги.

Сегодня, 26 сентября, Пыленкову исполнилось 26 лет. В текущем сезоне он провёл девять матчей, в которы