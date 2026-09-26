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«Сейчас в меня полетят камни, стрелы». Андрей Разин обратился к хоккеистам-блогерам

«Сейчас в меня полетят камни, стрелы». Андрей Разин обратился к хоккеистам-блогерам
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ак Барсом» (2:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027 обратился к хоккеистам-блогерам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Терехов, Яруллин) – 18:11 (5x5)     1:1 Минулин (Сиряцкий, Хабаров) – 45:32 (5x5)     2:1 Вовченко (Орехов, Тодд) – 48:49 (5x5)    

«Сейчас, конечно, полетят в меня там камни, стрелы. Но больше всего обидно за хоккеистов, которые сейчас блогеры и перед ними стоят камеры, и они могут тоже говорить, что они всё знают. Конечно, друг, который им позвонит, на меня пожалуется, он расскажет, какой я там плохой. Хотя могу честно сказать, что в этом сезоне я