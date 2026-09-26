«Сейчас в меня полетят камни, стрелы». Андрей Разин обратился к хоккеистам-блогерам

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ак Барсом» (2:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027 обратился к хоккеистам-блогерам.

«Сейчас, конечно, полетят в меня там камни, стрелы. Но больше всего обидно за хоккеистов, которые сейчас блогеры и перед ними стоят камеры, и они могут тоже говорить, что они всё знают. Конечно, друг, который им позвонит, на меня пожалуется, он расскажет, какой я там плохой. Хотя могу честно сказать, что в этом сезоне я