Разин — о Ткачёве: прежде чем кричать и ругаться, сами немножко побудьте в моей шкуре

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о своих отношениях с нападающим команды Владимиром Ткачёвым и прокомментировал сокращение его игрового времени.

«В мой адрес летели стрелы, что Вова Ткачёв сыграл 12,5 минуты в игре с «Барысом». Но никто не посмотрел, что мы с «Барысом» почти целый период играли в меньшинстве. А Вова Ткачёв в меньшинстве не играет. Поэтому за 40 с небольшим минут — 12,5. Это не значит, что у меня с ним конфликт. Это значит, что просто была такая ситуация. И вы же не видели. Вы все кричите: «Володя Ткачёв — 12,5 минуты!» Михайлис, например, в той игре, который тоже не играет в меньшинстве, сыграл 11,5 минуты. Поэтому прежде чем кричать и ругаться, вы сами хоть немножко побудьте в [моей] шкуре.

Ещё раз говорю: если вы такие умные, проанализируйте именно ситуации какие-то, покажите. Я понимаю, что корреспонденты — это их работа: создать поле деятельности, которое должно освещаться, и как можно большую аудиторию собрать. Это их работа. Если вы хотите стать генеральными менеджерами, тренерами, вы покажите, что вы разбираетесь в хоккее, что вы там как волки...» — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».