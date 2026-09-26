Агент Никиты Гусева заявил, когда будет закрыт вопрос с трудоустройством игрока

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, ответил, когда будет закрыт вопрос с трудоустройством его клиента. На данный момент форвард находится в статусе свободного агента. Предыдущие три сезона он провёл в московском «Динамо».

«Я думаю, что мы достигнем договорённости с одним из клубов КХЛ в ближайшее время. И закроем этот вопрос», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем регулярном чемпионате Никита провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.