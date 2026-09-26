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Главный тренер «Динамо» Минск ответил, когда вернётся в строй лидер команды

Главный тренер «Динамо» Минск ответил, когда вернётся в строй лидер команды
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин выразил надежду, что нападающий команды Алекс Лимож вернётся в строй через неделю или две.

– Алекс Лимож близок к возвращению?
– Он уже катается. Надеюсь, что через неделю-две он сможет играть, – передаёт слова Брылина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

29-летний американец ещё не провёл ни одной игры в сезоне-2026/2027 из-за травмы. В прошедшем регулярном чемпионате Лимож сыграл 68 матчей, в которых набрал 73 (24+49) очка при показателе полезности «+71». В плей-офф на его счету восемь встреч, одна заброшенная шайба и пять результативных передач.

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