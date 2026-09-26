«Коламбус» и «Бостон» находятся на продвинутом этапе переговоров по Марченко — источник

«Коламбус Блю Джекетс» и «Бостон Брюинз» находятся на продвинутом этапе переговоров по российскому нападающему «жакетов» Кириллу Марченко. Об этом сообщает Hockeyy Insiderr в социальной сети Х.

«Мне сказали, что в то время как другие команды просто вступают в диалог с «Коламбусом», у «Бостона», безусловно, есть лучшее предложение, и сделка может быть заключена в ближайшее время», — говорится в посте.

Напомним, у 26-летнего Марченко остался один год по действующему соглашению с клубом с кэпхитом $ 3,85 млн. Летом 2027-го он может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. Ранее сообщалось об интересе в игроке со стороны «Монреаль Канадиенс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Виннипег Джетс».