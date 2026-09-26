Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов сравнил Вязового с Василевским

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что у голкипера команды Семёна Вязового есть потенциал и задатки к тому, чтобы играть в каждом матче и побеждать.

— Семён Вязовой сейчас безальтернативный первый номер. Как планируете его использовать, когда дадите шанс сыграть Никите Богданову?

— У нас есть план, когда будет играть Никита Богданов. Но хочу сказать, что в Америке, куда все хотят поехать, Василевский играет почти все матчи, Бродо играл все матчи. По идее, Семён тоже должен играть все матчи и побеждать. У него есть потенциал и задатки к этому, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.