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Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов сравнил Вязового с Василевским

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов сравнил Вязового с Василевским
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что у голкипера команды Семёна Вязового есть потенциал и задатки к тому, чтобы играть в каждом матче и побеждать.

— Семён Вязовой сейчас безальтернативный первый номер. Как планируете его использовать, когда дадите шанс сыграть Никите Богданову?
— У нас есть план, когда будет играть Никита Богданов. Но хочу сказать, что в Америке, куда все хотят поехать, Василевский играет почти все матчи, Бродо играл все матчи. По идее, Семён тоже должен играть все матчи и побеждать. У него есть потенциал и задатки к этому, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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