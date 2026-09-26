Журналист Лебрюн прокомментировал ситуацию с контрактом Кучерова с «Тампой»

Журналист и инсайдер Пьер Лебрюн высказался о ситуации с контрактом российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Что касается Никиты Кучерова, действующего обладателя «Харт Трофи», то все участники переговоров, похоже, довольно спокойно относятся к тому факту, что его контракт ещё не продлён, хотя сезон уже близок.

Похоже, что это произойдёт тогда, когда придёт время — таково преобладающее настроение в этих переговорах. До 1 июля ещё много времени. Он хочет остаться, а «Лайтнинг» хотят подписать с ним долгосрочный контракт. Но трудно предсказать, когда именно это случится», — написал Лебрюн в социальной сети Х.

Следующий сезон станет для Кучерова последним по восьмилетнему соглашению с кэпхитом $ 9,5 млн.