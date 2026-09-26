Экс-нападающий НХЛ Джонсон: Кучеров делает всех игроков вокруг себя лучше

Экс-форвард клубов НХЛ Тайлер Джонсон согласился со словами российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова о том, что хоккей стал глупее. По словам Джонсона, сегодня в этом виде спорта чрезмерное внимание уделяется скорости и мастерству, а хоккейный интеллект и чутьё отходят на второй план.

«Я думаю, что чрезмерное сосредоточение на этом делает вас несколько независимым игроком. Многие из этих ребят, которые приходят в лигу, привыкли побеждать всех своим мастерством. В каком-то смысле, это стиль игры с более низким хоккейным интеллектом, потому что ты не используешь своих товарищей по команде. Ты не делаешь игроков вокруг себя лучше.

Если вы посмотрите на Куча, то увидите, что он делает это исключительно хорошо. Он делает всех вокруг себя лучше, потому что всегда находится в нужном месте. Он всегда делает правильные действия. Он не пытается обыграть тебя один на один», — приводит слова Джонсона Sportsnet.