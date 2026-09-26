Бывший защитник НХЛ Хики: Кучеров играет в шахматы, а все остальные — в шашки

Бывший защитник клубов НХЛ Томас Хики, ныне комментатор, высказался об игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Во многом Кучеров прав насчет хоккейного IQ. Но это как аналогия между шахматами и шашками. Кучеров играет в шахматы, а все остальные — в шашки», — приводит слова Хики Sportsnet.

Ранее Кучеров заявил, что нынешний хоккей стал намного быстрее, но тупее. Форвард заявил: «У многих парней высокий хоккейный IQ, на их игру интересно смотреть. Но глуповатых парней много».

Никита дважды выиграл Кубок Стэнли с «Тампой», а также становился неоднократным обладателем престижных индивидуальных наград. В 879 матчах НХЛ на его счету 1124 (401+723) очка.