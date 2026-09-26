Сидни Кросби ответил на вопрос о своём будущем в «Питтсбурге»

Форвард и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ответил на вопрос о ходе переговоров по своему контракту с клубом.

«Пока нет обновлений. Пэт (Бриссон — агент игрока. — Прим. «Чемпионата») и Кайл (Дубас — генеральный менеджер клуба. — Прим. «Чемпионата») собираются поговорить, в том числе о моём теле. Я имею в виду, что не могу предсказать, как буду себя чувствовать в январе. Как я уже говорил, чувствую себя довольно хорошо, и вы знаете, что сезон длинный, так что мне просто нужно позаботиться о себе как можно лучше, но пока я не знаю», — приводит слова Кросби журналист Кинг Джеймисон в социальной сети Х.

Контракт 39-летнего хоккеиста с «Питтсбургом» рассчитан до 1 июля 2027 года. Зарплата канадского нападающего составляет $ 8,7 млн. В прошлом сезоне Кросби набрал 74 очка в 68 матчах за «пингвинов».