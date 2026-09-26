Главный тренер «Спартака» Жамнов высказался о поражении от «Автомобилиста»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:4) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

– Почему у «Спартака» не получается активно играть с самых первых минут матча?

– Начали-то мы хорошо, но в большинстве наши лидеры за пять минут совершили только один бросок… Так бездарно играть в большинстве неприемлемо. Я могу сказать, что матч выигрывается только при целостной игре на протяжении всех 60 минут. Сегодня этого не было. Извиняюсь перед болельщиками за поражение и такую игру. Мы делали правильные вещи в третьем периоде, но это необходимо делать с первого периода. Будем разбираться.

– Почему у «Спартака»