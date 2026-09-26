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Главный тренер «Спартака» Жамнов высказался о поражении от «Автомобилиста»

Главный тренер «Спартака» Жамнов высказался о поражении от «Автомобилиста»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:4) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин – 11:02 (5x5)     0:2 Черников (Бусыгин, Горбунов) – 26:15 (5x5)     1:2 Филин (Райлли, Мансуров) – 44:40 (5x5)     2:2 Филин – 47:02 (5x5)     2:3 Карпухин (Денежкин, Черников) – 55:01 (5x5)     2:4 Спронг (Карпухин, Кадейкин) – 59:42 (en)    

– Почему у «Спартака» не получается активно играть с самых первых минут матча?
– Начали-то мы хорошо, но в большинстве наши лидеры за пять минут совершили только один бросок… Так бездарно играть в большинстве неприемлемо. Я могу сказать, что матч выигрывается только при целостной игре на протяжении всех 60 минут. Сегодня этого не было. Извиняюсь перед болельщиками за поражение и такую игру. Мы делали правильные вещи в третьем периоде, но это необходимо делать с первого периода. Будем разбираться.

– Почему у «Спартака»