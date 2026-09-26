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Жамнов объяснил поражения «Спартака» от «Авангарда» и «Автомобилиста»

Жамнов объяснил поражения «Спартака» от «Авангарда» и «Автомобилиста»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил, связаны ли поражения от «Авангарда» (1:2 ОТ) и «Автомобилиста» (2:4) с недонастроем команды на этих соперников.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Афанасьев (Стариков, Ливо) – 36:30 (5x5)     1:1 Беляев (Котляров, Рубцов) – 48:10 (5x4)     1:2 Гуляев (Потуральски, Ливо) – 60:23 (3x3)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин – 11:02 (5x5)     0:2 Черников (Бусыгин, Горбунов) – 26:15 (5x5)     1:2 Филин (Райлли, Мансуров) – 44:40 (5x5)     2:2 Филин – 47:02 (5x5)     2:3 Карпухин (Денежкин, Черников) – 55:01 (5x5)     2:4 Спронг (Карпухин, Кадейкин