Александр Овечкин принял участие в фотосессии для косметического бренда своей жены

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская приняли участие в фотосессии для косметического бренда FANE Beauty, соучредителем которого является супруга хоккеиста.

Фото: FANE Beauty

Фото: FANE Beauty

Фото: FANE Beauty

Фото: FANE Beauty

Фото: FANE Beauty

Фото: FANE Beauty

Александр и Анастасия женаты с 2016 года. У пары есть двое сыновей Сергей и Илья.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». 41-летний Овечкин возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Александр завоевал с клубом в 2018 году.