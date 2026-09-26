Результаты матчей КХЛ на 26 сентября 2026 года

Сегодня, 26 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 26 сентября 2026 года:

«Барыс» – «Нефтехимик» — 3:6;

«Металлург» Мг – «Ак Барс» — 2:1;

«Шанхайские Драконы» – «Динамо» Мн — 2:1;

«Динамо» М – «Салават Юлаев» — 1:3;

«Северсталь» – ХК «Сочи» — 3:1;

«Спартак» – «Автомобилист» — 2:4.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 14 очками после девяти игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 15 очков в девяти матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.