Результаты матчей ВХЛ на 26 сентября 2026 года

Сегодня, 26 сентября, состоялись два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 26 сентября 2026 года:

«Южный Урал» – ЦСК ВВС — 3:0;

«Химик» – «Горняк-УГМК» — 1:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 14 очков в восьми матчах. Второе место занимает АКМ с 13 очками после восьми встреч. Тройку замыкает «Молот» (12 очков в восьми играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.