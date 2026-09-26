Сегодня, 26 сентября, прошли пять матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты матчей МХЛ на 26 сентября 2026 года:

«Амурские Тигры» – «Крылья Советов» — 1:2 ОТ;

Академия СКА – «Реактор» — 1:2;

«АКМ-Юниор» – «Красноярские Рыси» — 2:3 Б;

«Снежные Барсы» – «Сибирские Снайперы» — 1:4;

«Чайка» – «Толпар» — 5:0.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 10 очками после шести игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Сибирские Снайперы», набравшие 11 очков после шести матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.