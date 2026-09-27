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Лос-Анджелес Кингз – Анахайм Дакс, результат матча 27 сентября 2026, счет 6:2, предсезонный матч НХЛ 2026/2027

«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм», Панарин отметился передачей
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Завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

НХЛ — предсезонные матчи
26 сентября 2026, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Нестеренко (Уош, Колфилд) – 07:06 (5x5)     1:1 Лотон (Хаула, Сеси) – 08:44 (5x5)     1:2 Сеннеке (Карлссон, Готье) – 16:32 (5x4)     2:2 Кемпе (Дюмулен, Даути) – 19:18 (5x5)     3:2 Цуккарелло (Панарин, Кемпе) – 28:56 (5x4)     4:2 Тюркотт (Даути, Цуккарелло) – 41:39 (5x5)     5:2 Тюркотт (Цуккарелло) – 48:56 (5x5)     6:2 Хаула (Тюркотт, Даути) – 51:52 (5x4)    

В составе победителей отличились Скотт Лотон, Адриан Кемпе, Матс Цуккарелло, Алекс Тюркотт (дважды) и Эрик Хаула. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.

За «Анахайм» забивали Никита Нестеренко и Беккетт Сеннеке.

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 29 на 30 сентября 2026 года. Календарь матчей, расширенный до 84 игр для каждой команды, включает в себя рекордное количество встреч регулярного сезона в НХЛ — 1344. Сезон завершится в субботу, 10 апреля.

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