«Лос-Анджелес» обыграл «Анахайм», Панарин отметился передачей

Завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Скотт Лотон, Адриан Кемпе, Матс Цуккарелло, Алекс Тюркотт (дважды) и Эрик Хаула. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.

За «Анахайм» забивали Никита Нестеренко и Беккетт Сеннеке.

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 29 на 30 сентября 2026 года. Календарь матчей, расширенный до 84 игр для каждой команды, включает в себя рекордное количество встреч регулярного сезона в НХЛ — 1344. Сезон завершится в субботу, 10 апреля.