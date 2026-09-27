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Расписание матчей КХЛ на 27 сентября 2026 года

Расписание матчей КХЛ на 27 сентября 2026 года
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Сегодня, 27 сентября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должны состояться три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 27 сентября 2026 года (время московское):

12:00. «Адмирал» – «Нефтехимик»;
13:30. «Сибирь» – «Локомотив»;
15:00. «Барыс» – СКА.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 14 очками после девяти игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 15 очков в девяти матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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