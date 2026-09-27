Расписание матчей ВХЛ на 27 сентября 2026 года

Сегодня, 27 сентября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 27 сентября 2026 года (время московское):

13:00. «Динамо-Алтай» – «Омские Крылья»;

13:00. ХК «Тамбов» – ХК «Норильск»;

15:00. «Рубин» – «Югра»;

17:00. «Олимпия» – «Рязань-ВДВ»;

17:00. «Буран» – «Сокол»;

17:00. ХК «Калуга» – «Кристалл».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 14 очков в восьми матчах. Второе место занимает АКМ с 13 очками после восьми встреч. Тройку замыкает «Молот» (12 очков в восьми играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.