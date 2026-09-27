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Главный тренер «Сочи» Миронов высказался о поражении от «Северстали»

Главный тренер «Сочи» Миронов высказался о поражении от «Северстали»
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Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов прокомментировал поражение от «Северстали» (1:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Грегуар (Граф, Скоренов) – 24:27 (5x5)     1:1 Ахияров (Кагарлицкий) – 25:22 (5x5)     2:1 Иванцов (Скоренов, Артамонов) – 28:21 (5x5)     3:1 Ян (Абросимов, Давыдов) – 59:30 (en)    

«Проиграли 1:3. Снова мало забиваем. Одной шайбы недостаточно до победы. Ищем ключи к чужим воротам. Пока не получается забить. Будем общаться с ребятами, менять ситуацию. Сейчас складывается очень неприятная тенденция, будем её прерывать», – приводит слова Миронова пресс-служба «Сочи».

На данный момент южный клуб находится на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала два очка после восьми игр.

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