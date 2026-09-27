Нападающий «Автомобилиста» Денежкин прокомментировал победу над «Спартаком»

Нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин высказался о победе над «Спартаком» (4:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

— За счёт чего доставали силы в конце выездной серии?

— Тяжёлая серия получилась. Но надо было находить эмоции, потому что были неудовлетворительные результаты. Как говорится, начинали всё сначала, искали свою игру и выкладывались по полной.

— Многие ваши партнёры говорят, что нужно привыкнуть к новым требованиям. У вас, судя по результатам, это получается быстрее. В чём причина?

— Сложный вопрос. Пацаны правильно говорят, что есть моменты, к которым надо привыкнуть. Но, наверное, больше всё от головы, от души идёт, когда выкладываешься, и всё получается.

— Что сложнее всего именно для вас, какие изменения? Или, наоборот, что больше всего понравилось? Я говорю про стиль игры.

— По стилю я не скажу, что где-то сложно. Есть момент, что привыкаем друг к другу в команде, и нужно понимать, кто как действует, понимать своего партнёра.

— Говорят, что команда стала играть активнее, чем это было раньше. Вам это по душе?

— Да, по душе, мне нравится активный хоккей.

— То, что сегодня «Автомобилист» много играл от обороны, это следствие длинного выезда?

— Да, много факторов. По сезону надо уметь гибко играть – и в откат, и активно.

— В третье