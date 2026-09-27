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Черкас: игры у «Авангарда» просто нет. Команда выглядит тяжёлой, неповоротливой

Черкас: игры у «Авангарда» просто нет. Команда выглядит тяжёлой, неповоротливой
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Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал старт омского «Авангарда» в Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

«У «Авангарда» не просто не всё вяжется, а, честно говоря, клуб удивляет в отрицательной форме. Да, у команды есть травмированные, но даже те люди, которые играют сейчас, с точки зрения движения не показывают ничего. Игры у «Авангарда» просто нет.

Даже последняя игра со «Спартаком» это показала. Москвичи были лучше, создавали больше моментов, интересно комбинировали, но «Авангард» вытащил игру. Тем не менее команда выглядит тяжёлой, неповоротливой. Очень мало какой-то хорошей игры просматривается», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

После восьми матчей «Авангард» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с восемью очками.

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