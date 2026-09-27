Игрок «Лады» Сетдиков — о лимите: почему наши ребята не должны получать достойные деньги?

Нападающий «Лады» Никита Сетдиков поделился мнением о лимите на легионеров в Фонбет Континентальной хоккейной лиге.

– Как относишься к лимиту на легионеров: три иностранца или пять?

– Всё зависит от того, какую цель преследует лига. Нужно сначала понять, ради чего менять лимит. Мы уже играли с разным количеством легионеров, но я не заметил каких-то принципиальных изменений.

– Из-за ограничений могут расти контракты российских игроков. Это проблема?

– А почему наши ребята не должны получать достойные деньги? Они заслуживают этого своим уровнем игры. Бывают иностранцы, которые приезжают на хорошие контракты, но не показывают уровень нашей лиги.

– Нужны ли лиге иностранцы среднего уровня?

– Если российский игрок и легионер одинаково сильны, почему место должен получать иностранец? Если легионер сильнее, тогда всё справедливо: действует спортивный принцип. А если он такого же уровня или слабее, я предпочёл бы дать шанс нашему хоккеисту, – приводит слова Сетдикова «Сила спорта».