Кирилл Сафронов: в этом сезоне «Локомотив» идёт по чемпионскому графику

Бывший игрок СКА Кирилл Сафронов высказался о результатах «Локомотива» в текущем сезоне Фонбет КХЛ. Ярославский клуб выиграл семь из девяти матчей.

«Никитин во время своей работы создал в «Локомотиве» систему, которую не надо сильно менять. Когда в команду пришёл Хартли, он совсем немного подкрутил игру. Боб понял, что не надо ничего ломать и переделывать. И это привело его к успеху.

Квартальнову не надо принципиально менять «Локомотив» для третьей победы в Кубке Гагарина. Все игровые механизмы налажены. Состав тоже почти не изменился. В этом сезоне «Локомотив» идёт по чемпионскому графику», – приводит слова Сафронова Metaratings.