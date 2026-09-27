Форвард «Барыса» Морелли: во Владивостоке поражает, насколько близко находишься к США

Американский нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли рассказал о любимых городах в России, Казахстане и Беларуси.

– Есть у вас любимые места в Астане или в городах, где бывали?

– В Астане у нас есть несколько любимых ресторанов, куда мы часто ходим с ребятами. А во время выездных серий нам очень нравятся Москва и Санкт-Петербург. Во Владивостоке здорово было увидеть побережье океана. Поражает, насколько близко находишься к США: совсем недалеко до Аляски или западного побережья Америки, если смотреть от восточного побережья России. Да и просто интересно открывать для себя новые места.

В Минске тоже было хорошо. Многие города отличные, но, пожалуй, наш фаворит – это всё-таки Москва. Здорово сюда приезжать: Красная площадь, Кремль, интересные достопримечательности, возможность сделать классные фото для родных и друзей. Хотелось бы бывать здесь чаще, но, к сожалению, получается приезжать лишь несколько раз за сезон.

Было очень круто побывать в Шанхае в прошлом году. Я никогда раньше не был в Китае. Многие мои товарищи по команде и ребята из Северной Америки тоже там не бывали, так что для нас это стало ярким событием. Мы сделали отличные снимки, купили сувениры для семей – было очень весело. Пожалуй, эта поездка, наряду с визитами в Москву, запомнилась мне больше всего. Да, впечатления остались потрясающие: болельщики были великолепны, на матче собралось много людей, все нас очень тепло принимали – всё прошло просто супер, – приводит слова Морелли официальный сайт КХЛ.