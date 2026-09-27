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Броссо: вернуться в Москву уже с Уфой и суметь обыграть бывшую команду — всегда приятно

Броссо: вернуться в Москву уже с Уфой и суметь обыграть бывшую команду — всегда приятно
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Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо прокомментировал гостевую победу над московским «Динамо» (3:1). Напомним, ранее форвард выступал за бело-голубых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Жаровский, Щербаков) – 12:14 (5x5)     0:2 Варлов (Ефремов) – 22:22 (5x5)     1:2 Бондарь (Меликов, Пыленков) – 22:44 (5x5)     1:3 Броссо (Ремпал, Зоркин) – 59:44 (en)    

— Девин, вы обыграли свою бывшую команду. Можно ли сказать, что это особенное чувство?
— Да, очевидно, всегда особенно приятно побеждать свою бывшую команду, видеть многих парней, с которыми я играл в прошлом году. Всегда здорово их повидать, отличные ребята. Так что вернуться в Москву уже с Уфой и суметь обыграть бывшую команду — всегда приятно.

— В прошлом году ты много тёплых слов говорил об атмосфере на этой арене. Какие ощущения у тебя были, когда приехал сюда играть?
— Да, здесь особенная арена. Болельщики в Москве, фанаты «Динамо», просто отличные. Но хочу отдельно отметить наших фанатов из Уфы, которые тоже приехали, — они были очень громкими и заметными на трибунах. Было действительно круто видеть их всех, очень хороший матч.

— Вы забили в пустые ворота. Забрасывать шайбу в пустые ворота или когда там вратарь — это разные ощущения?
— Гол есть гол. Думаю, самое важное в том, что эта моя шайба в пустые ворота фактически закрыла игру и принесла нам победу после этого. Конечно, приятно забивать. особенно бывшей команде, но гораздо приятнее победить, это для меня главная цель, – сказал Броссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

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