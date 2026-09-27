Лидер «Салавата Юлаева»: хотим провести год лучше, чем прошлый. Стремимся быть лучше

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо оценил перспективы уфимского клуба в текущем сезоне Фонбет КХЛ.

— Как думаете, реально ли для вашей команды улучшить результат прошлого сезона и пройти второй раунд?

— Мы всегда стремимся стать лучше. Я говорил много раз перед началом сезона, у нас почти та же команда, что и в прошлом году, плюс несколько отличных новичков. Так что наша «химия» сохранилась, опыт при нас. Поэтому всегда стараемся становиться лучше, идти от матча к матчу, хотим провести год лучше, чем прошлый, работаем над этим, – сказал Броссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

На данный момент «Салават Юлаев» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 11 очками после восьми игр.