Кочетков — о новом контракте с «Каролиной»: теперь могу сосредоточиться на хоккее

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков высказался о новом контракте с клубом на два года. Ранее стало известно, что голкипер получит $ 2,4 млн плюс $ 1,5 млн в качестве подписного бонуса за сезон-2027/2028 и $ 3 млн плюс $ 1 млн в виде бонуса за сезон-2028/2029.

«Очень рад, что с этим покончено. Мы долго обсуждали контракт, и я очень рад, что всё закончилось. Теперь могу сосредоточиться на хоккее. Мы начали говорить об этом после завершения прошлой регулярки. Только на прошлой неделе пожали друг другу руки и стали ждать, пока будут улажены все детали.

Сложно сказать, но я не хочу говорить об оправданиях [после предсезонных матчей]. В первой игре мне казалось, что ничего не получалось. Во второй было тяжело в первой половине матча. Мне просто нужно немного найти свою игру и понять, что именно я делаю. Не хочу говорить о том, что долго не играл. Да, это правда. Теперь я хочу сыграть настоящий матч. Мне нужно провести пару игр – и всё будет хорошо», – приводит слова Кочеткова официальный сайт НХЛ.