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Форвард «Автомобилиста» Спронг: Ковальчук — мой любимый игрок всех времён

Форвард «Автомобилиста» Спронг: Ковальчук — мой любимый игрок всех времён
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Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг назвал олимпийского чемпиона, ныне президента «Шанхайских Драконов» Илью Ковальчука своим любимым хоккеистом и кумиром.

«Мой любимый игрок всех времён – Илья Ковальчук. Но Малкин и Овечкин – два невероятных хоккеиста с выдающимися карьерами. Я сам снайпер, поэтому из этой пары выберу Ови. При этом Джино умеет на льду всё. Он великий игрок и тоже провёл потрясающую карьеру.

Мы [с Ковальчуком] играли вместе за «Вашингтон» в «пузыре». Я видел, как усердно он тренировался и как относился к делу. В детстве он был моим кумиром, и тогда мне несколько раз доводилось с ним встречаться», – приводит слова Спронга «Советский спорт».

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