Самсонов — о Демидове: в «Монреале» у него не время уровня первого звена

Бывший форвард ряда клубов НХЛ, бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов высказался о перспективах форварда Ивана Демидова в «Монреаль Канадиенс». Сезон-2026/2027 станет для 20-летнего россиянина вторым полноценным в НХЛ.

«Многое будет зависеть от того, сколько Иван проведёт времени на льду. Я уверен, что он дальше будет прогрессировать и показывать хороший хоккей, но его результативность будет зависеть от того, сколько минут он станет проводить.

Может, со стороны «Монреаля» это хороший подход – подводить игрока для адаптации. Но Иван проводил время на уровне игрока топ-9, а не топ-6. При всём при том, сколько времени он получил и сколько набрал очков, можно сказать, что он провёл великолепный сезон.

Демидов показал, что очень сильный индивидуальный игрок, и всегда этим отличался. Но реальность такова, что в «Монреале» у него не время уровня первого звена. Допустим, в прошлом сезоне он неплохо играл в большинстве, но если посмотреть на его минуты при игре «пять на пять», то он чуть меньше 12 минут проводил за игру. Этого просто недостаточно, чтобы показывать цифры на уровне Кирилла Капризова, играющего в среднем 18 минут», – приводит слова Самсонова ТАСС.