«Авангард» заключил просмотровый контракт с защитником Евгением Кашниковым

Хоккейный клуб «Авангард» заключил просмотровый контракт до 24 октября с защитником Евгением Кашниковым. Об этом сообщает пресс-служба омской команды.

«За время действия пробного соглашения хоккеист может провести не более трёх игр за команду. В составе «ястребов» игрок обороны будет выступить под 25-м номером.

Желаем Евгению удачи в предстоящих играх», — говорится в сообщении «Авангарда».

23-летний Кашников провёл в Континентальной хоккейной лиге 180 матчей, забросил пять шайб и сделал 17 результативных передач при показателе полезности «-20». Игрок выступал в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик» и екатеринбургский «Автомобилист».