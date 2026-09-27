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«Авангард» заключил просмотровый контракт с защитником Евгением Кашниковым

«Авангард» заключил просмотровый контракт с защитником Евгением Кашниковым
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Хоккейный клуб «Авангард» заключил просмотровый контракт до 24 октября с защитником Евгением Кашниковым. Об этом сообщает пресс-служба омской команды.

«За время действия пробного соглашения хоккеист может провести не более трёх игр за команду. В составе «ястребов» игрок обороны будет выступить под 25-м номером.

Желаем Евгению удачи в предстоящих играх», — говорится в сообщении «Авангарда».

23-летний Кашников провёл в Континентальной хоккейной лиге 180 матчей, забросил пять шайб и сделал 17 результативных передач при показателе полезности «-20». Игрок выступал в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик» и екатеринбургский «Автомобилист».

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