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«Адмирал» поместил голкипера Кульбакова в список травмированных

«Адмирал» поместил голкипера Кульбакова в список травмированных
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Вратарь владивостокского «Адмирала» Иван Кульбаков помещён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Желаем Ивану скорейшего выздоровления и возвращения на лёд!» — говорится в сообщении «Адмирала».

Повреждение 30-летний Кульбаков получил во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата Фонбет КХЛ с ярославским «Локомотивом» (1:2). Голкипер не смог продолжить игру и покинул лёд, его место в воротах занял Никита Бояркин.

После встречи главный тренер дальневосточного клуба Олег Браташ подтвердил серьёзный характер травмы белорусского вратаря. Точный диагноз и сроки восстановления Кульбакова официально пока не объявлялись.

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