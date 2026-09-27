«Адмирал» поместил голкипера Кульбакова в список травмированных

Вратарь владивостокского «Адмирала» Иван Кульбаков помещён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Желаем Ивану скорейшего выздоровления и возвращения на лёд!» — говорится в сообщении «Адмирала».

Повреждение 30-летний Кульбаков получил во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата Фонбет КХЛ с ярославским «Локомотивом» (1:2). Голкипер не смог продолжить игру и покинул лёд, его место в воротах занял Никита Бояркин.

После встречи главный тренер дальневосточного клуба Олег Браташ подтвердил серьёзный характер травмы белорусского вратаря. Точный диагноз и сроки восстановления Кульбакова официально пока не объявлялись.