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Форвард «Динамо» Коростелёв: отсутствие Уила и Римашевского — это просто отмазка

Форвард «Динамо» Коростелёв: отсутствие Уила и Римашевского — это просто отмазка
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Никита Коростелёв назвал причины поражения от «Салавата Юлаева» (1:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ремпал (Жаровский, Щербаков) – 12:14 (5x5)     0:2 Варлов (Ефремов) – 22:22 (5x5)     1:2 Бондарь (Меликов, Пыленков) – 22:44 (5x5)     1:3 Броссо (Ремпал, Зоркин) – 59:44 (en)    

«Уступили «Салавату» в реализации моментов, наверное, в первую очередь. Тяжело голы даются, в большинстве игр перебрасываем соперника. Отсутствие Уила и Римашевского? Конечно, они важные игроки для нашей команды, но здесь это просто отмазка, правильно? В принципе, силы есть, относит