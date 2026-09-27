Форвард «Динамо» Коростелёв: отсутствие Уила и Римашевского — это просто отмазка

Нападающий московского «Динамо» Никита Коростелёв назвал причины поражения от «Салавата Юлаева» (1:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Уступили «Салавату» в реализации моментов, наверное, в первую очередь. Тяжело голы даются, в большинстве игр перебрасываем соперника. Отсутствие Уила и Римашевского? Конечно, они важные игроки для нашей команды, но здесь это просто отмазка, правильно? В принципе, силы есть, относит