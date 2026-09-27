Шарипзянов, Волков, Маклауд и Якупов провели тренировку с «Авангардом» на льду

Игроки «Авангарда» Дамир Шарипзянов, Александр Волков, Майкл Маклауд и Наиль Якупов провели тренировку на льду. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. Напомним, что все вышеупомянутые хоккеисты ранее получили повреждения разной степени тяжести.

Также отмечается, что к команде присоединился защитник Евгений Кашников, с которым был подписан просмотровый контракт до 24 октября. Об этом стало известно сегодня, 27 сентября.

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

На данный момент «Авангард» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с восемью очками после восьми матчей. Следующую игру омский клуб проведёт с дома с магнитогорским «Металлургом» 28 сентября.