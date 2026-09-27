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Форвард «Шанхая» Соловьёв: приятно выигрывать у Минска, они играют в вязкий хоккей

Форвард «Шанхая» Соловьёв: приятно выигрывать у Минска, они играют в вязкий хоккей
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Нападающий «Шанхайских Драконов» Егор Соловьёв прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Яшкин (Барулин, Петан) – 09:24 (5x5)     2:0 Соловьёв (Менелл, Саттер) – 23:55 (5x5)     2:1 Сотишвили (Смит, Усов) – 59:48 (6x5)    

— Какое оно, то чувство, забить победный гол на домашней арене?
— Вообще приятно, особенно классно меня нашёл Менелл, и я уже заранее знал, что буду делать и как бросать по воротам Минска.

— Гол был как с картинки, ты сыгрался со своими товарищами.
— Абсолютно! Я ещё скажу, что каждый хочет находиться в первой тройке состава, но главное дать результат — сегодня получилось.

— Что скажешь о Минске? Всё-таки одна конференция.
— Мне Минск нравится тем, что против него неудобно играть, они такие немного вязкие, как в КХЛ, так и в МХЛ. Взять три очка у Минска сегодня очень дорого. Немного жаль, что не получился у Хомченко «сухарь», но мы будем над этим работать. Сегодня я очень доволен, — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

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