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Нападающий Илья Федотов вернулся в «Сочи»

Нападающий Илья Федотов вернулся в «Сочи»
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Нападающий Илья Федотов стал игроком «Сочи», сообщает пресс-служба южного клуба. Форвард пополнил состав команды в результате обмена с «Сибирью». Взамен новосибирский клуб получил денежную компенсацию.

«Илья Федотов вновь станет игроком нашей команды. С возвращением!» — говорится в сообщении «Сочи».

23-летний нападающий выступал за южан в сезоне-2024/2025. Тогда он провёл 28 матчей, в которых забил четыре и гола сделал шесть результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету Федотова 165 игр и 35 (18+17) очков при показателе полезности «-29».

Также в КХЛ Илья выступал за «Торпедо», «Нефтехимик», СКА и «Салават Юлаев».

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