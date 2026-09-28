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Андрей Назаров высказался об уровне судейства и неожиданных результатах в КХЛ

Андрей Назаров высказался об уровне судейства и неожиданных результатах в КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров оценил уровень судейства в Континентальной хоккейной лиге и высказался о неожиданных результатах в КХЛ.

«Конкуренция в КХЛ стремительно возрастает, не все лидеры оправдывают ожидания на старте сезона. Сейчас каждый может обыграть каждого, много неожиданных результатов. Тем и прекрасен наш чемпионат, рейтинги и посещаемость которого постоянно растут. Это ещё раз доказывает, что судейство в лиге адекватное, арбитры не влияют на результат. Нет никакого предвзятого отношения к клубам. Да, ошибки случаются, но ошибаются все: и хоккеисты, и тренеры, и менеджеры.

В мою бытность в 1990-е бросалась в глаза серьёзная разница в судействе в НХЛ и России. Теперь мы видим, что российские судьи сели на огромные грузовики, заправились лучшим в мире топливом и в несколько раз обгоняют по уровню и пониманию хоккея своих американских и европейских коллег. Отечественное судейство вышло на совершенно новый этап профессионализма и работы. Пусть всегда побеждает только сильнейший», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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