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Игроки «Филадельфии» необычным образом поддержали Зеграса после его удаления

Игроки «Филадельфии» необычным образом поддержали Зеграса после его удаления
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Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» необычным образом поддержали нападающего Тревора Зеграса после его удаления в предсезонном матче НХЛ. Перед игрой с «Вашингтон Кэпиталз» (1:5) игроки «Флайерз» вышли на разминку с заправленными в трусы свитерами.

НХЛ — предсезонные матчи
27 сентября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйсдейл (Конечны, Фёрстер) – 20:31 (5x5)     1:1 Кристалл (Смоллман) – 24:32 (5x5)     1:2 Шефер – 27:36 (5x5)     1:3 Фрэнк (Бельпедио, Кристалл) – 32:24 (5x4)     1:4 Нидербах – 41:07 (5x5)     1:5 Лакович (Суздалев, Сикора) – 56:06 (5x5)    

В предыдущем матче с «Бостон Брюинз» Зеграс был удалён на две минуты за джерси, заправленное в трусы. Форвард получил предупреждение ещё в начале встречи, но позднее снова вышел на лёд в таком виде. П