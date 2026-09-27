Игроки «Филадельфии» необычным образом поддержали Зеграса после его удаления

Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» необычным образом поддержали нападающего Тревора Зеграса после его удаления в предсезонном матче НХЛ. Перед игрой с «Вашингтон Кэпиталз» (1:5) игроки «Флайерз» вышли на разминку с заправленными в трусы свитерами.

В предыдущем матче с «Бостон Брюинз» Зеграс был удалён на две минуты за джерси, заправленное в трусы. Форвард получил предупреждение ещё в начале встречи, но позднее снова вышел на лёд в таком виде. П