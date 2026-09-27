15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Нефтехимик, результат матча 27 сентября 2026 года, счет 3:5, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Нефтехимик» отыгрался с 0:2 и одолел «Адмирал» в матче КХЛ во Владивостоке
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Адмирал» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Чезганов (Усманов, Муранов) – 07:27 (5x5)     2:0 Морозов (Волков) – 09:34 (5x5)     2:1 Жафяров (Белозёров, Митякин) – 23:06 (5x4)     2:2 Надворный (Федотов, Петунин) – 25:55 (5x5)     2:3 Белозёров – 38:12 (5x4)     2:4 Белозёров (Жафяров, Николишин) – 49:30 (5x5)     3:4 Муранов (Ибрагимов, Завгородний) – 58:28 (5x5)     3:5 Петунин – 59:30 (en)    

На восьмой минуте нападающий «Адмирала» Егор Чезганов забил первый гол. На 10-й минуте защитник Илья Морозов удвоил преимущество дальневосточной команды. На 24-й минуте форвард Дамир Жафяров сократил отставание «Нефтехимика». На 26-й минуте нападающий нижнекамцев Матвей Надворный сравнял счёт.

На 39-й минуте форвард Андрей Белозёров вывел гостей вперёд. На 50-й минуте Белозёров оформил дубль. На 59-й минуте нападающий Иван Муранов отыграл одну шайбу хозяев. На последней минуте форвард гостей Александр Петунин забил гол в пустые ворота и установил окончательный счёт — 5:3.