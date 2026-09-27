«Нефтехимик» отыгрался с 0:2 и одолел «Адмирал» в матче КХЛ во Владивостоке

Сегодня, 27 сентября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Адмирал» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

На восьмой минуте нападающий «Адмирала» Егор Чезганов забил первый гол. На 10-й минуте защитник Илья Морозов удвоил преимущество дальневосточной команды. На 24-й минуте форвард Дамир Жафяров сократил отставание «Нефтехимика». На 26-й минуте нападающий нижнекамцев Матвей Надворный сравнял счёт.

На 39-й минуте форвард Андрей Белозёров вывел гостей вперёд. На 50-й минуте Белозёров оформил дубль. На 59-й минуте нападающий Иван Муранов отыграл одну шайбу хозяев. На последней минуте форвард гостей Александр Петунин забил гол в пустые ворота и установил окончательный счёт — 5:3.