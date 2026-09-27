Третьяк: Овечкин — номер один в мире, мы должны помнить традиции нашего хоккея

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим хоккеистом мира.

«Хоккей – это наша игра мужественных и сильных, командная игра, в которой воспитывается характер. Мы должны помнить традиции нашего хоккея. Сегодня весь мир гордится нашими хоккеистами. Овечкин сегодня номер один в мире», – приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

В межсезонье 40-летний Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» ещё на один сезон. За карьеру в НХЛ с учётом плей-офф Александр забил 1006 голов. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки, на счету которого 1016 шайб. При этом россиянин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах – 929.