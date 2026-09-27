Далин высказался о словах Кучерова о том, что нынешний хоккей стал глупее

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин прокомментировал слова российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова о том, что хоккей стал быстрее, но глупее.

«Чтобы играть в этой лиге, нужны хоккейные мозги. Это точно. Но есть разные уровни. Честно говоря, это сложно комментировать. В этой лиге есть невероятно умные игроки, такие как Кучеров, и есть не такие умные, как он, но они тоже добиваются успеха. У них разные роли», — приводит слова Далина Sportsnet.

Ранее Кучеров заявил, что нынешний хоккей стал намного быстрее, но тупее. Форвард сказал: «У многих парней высокий хоккейный IQ, на их игру интересно смотреть. Но глуповатых парней много».